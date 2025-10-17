Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Afganistan ile Müzakere Açıklaması

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, şartlarının kabul edilmesi halinde Afganistan ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kabine toplantısında ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Hafta başında iki taraf arasında yaşanan çatışmaların ardından Afganistan yönetiminin resmi olarak ateşkes talebinde bulunduğunu bildiren Şerif, "48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve görüşmeler yoluyla meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorlarsa, biz müzakereye hazırız mesajını ilettik. Top onların sahasında" ifadelerini kullandı.

Şerif, geçici ateşkesin gelecekte de sürdürülmesini umduğunu kaydederek, "Taliban ciddiyse görüşmeler için gerekli adımları atacak. Bu sadece zaman kazanmak için yapıldıysa da bunu kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.