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Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'müzakere' açıklaması

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'müzakere' açıklaması
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın Orta Doğu'da barışı destekleme konusunda samimi olduğunu belirtti. ABD-İran mutabakatına ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'de konuşan Şerif, İran yönetiminin krizi gerilimi düşürme amacıyla onurlu bir tavırla ele aldığını söyledi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran, Orta Doğu'da barışı destekleme konusunda samimi" dedi.

Pakistan basını, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in açıklamalarını paylaştı. Şerif, İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin kriz sürecini 'gerilimi düşürme' amacıyla yönettiğini söyledi.

Tahran yönetiminin 'son derece dürüst davrandığını' ve krizi 'onurlu bir tavır içinde ele aldığını' belirten Şerif, "Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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