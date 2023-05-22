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Pablo Escobar'ın harabeye dönen malikanesi drone ile görüntülendi

Dünya Haberleri

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela adı verilen malikanesi, havadan görüntülendi. 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirilen malikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela adı verilen malikanesi, havadan görüntülendi.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

Daha sonra, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

Harabe halindeki malikânenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.

Kaynak: AA / Dünya

Kolombiya Dünya Haberler

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