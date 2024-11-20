Üye Girişi
Haberler

Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guatemala'nın başkentindeki Miraflores Alışveriş Merkezi'nde pazar günü meydana gelen korkunç olayda, otoparkta kontrolden çıkan bir araç, duvara çarptıktan sonra dört kat aşağıya düştü. Araç, alışveriş yapan insanların arasına düşerken büyük bir korkuya neden oldu. Araç sürücüsü kazadan mucize eseri sağ kurtuldu ancak 22 yaşındaki bir büfe çalışanı hayatını kaybetti. Kazanın nedeni hala araştırılıyor.

Guatemala'nın başkentindeki Miraflores Alışveriş Merkezi'nde yaşanan korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Pazar günü meydana gelen olayda, üst kattaki otoparkta kontrolden çıkan bir araç, yüksek hızla duvara çarptıktan sonra dört kat aşağıya düştü.

Olaya tanık olan Joel Abelino Pereira Cruz, "Ailemle alışveriş yapıyorduk ve kaza tam yanımızda gerçekleşti. Araç benim bulunduğum yerden sadece 10 metre uzağa düştü" diye konuştu.

Görüntülerde, üst ve alt katlarda alışveriş yapan insanların günlük rutinlerini sürdürdüğü sırada, aracın kalın bir toz bulutuyla birlikte yere çakıldığı ve tavanda büyük bir delik açtığı görülüyor. Korku içindeki görgü tanıkları olay yerine koşarken, alışveriş merkezi molozlarla doldu.

Yürek burkan görüntülerde, yan yatan aracın etrafında şok içinde toplanan kalabalık görülüyor. Bazı insanlar şaşkınlıkla birbirlerine sarılırken, alt vücudunda ağrı çeken bir kadının başkaları tarafından taşındığı ve ardından gözyaşlarına boğulduğu anlar da kameralara yansıdı.

Fox 11'in haberine göre, araç sürücüsü kazadan mucize eseri sağ kurtulurken, 22 yaşındaki bir büfe çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun stabil olduğu belirtilirken, kazanın nedeni araştırılıyor."

Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.