Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Guatemala'nın başkentindeki Miraflores Alışveriş Merkezi'nde yaşanan korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Pazar günü meydana gelen olayda, üst kattaki otoparkta kontrolden çıkan bir araç, yüksek hızla duvara çarptıktan sonra dört kat aşağıya düştü.

Olaya tanık olan Joel Abelino Pereira Cruz, "Ailemle alışveriş yapıyorduk ve kaza tam yanımızda gerçekleşti. Araç benim bulunduğum yerden sadece 10 metre uzağa düştü" diye konuştu.

Görüntülerde, üst ve alt katlarda alışveriş yapan insanların günlük rutinlerini sürdürdüğü sırada, aracın kalın bir toz bulutuyla birlikte yere çakıldığı ve tavanda büyük bir delik açtığı görülüyor. Korku içindeki görgü tanıkları olay yerine koşarken, alışveriş merkezi molozlarla doldu.

Yürek burkan görüntülerde, yan yatan aracın etrafında şok içinde toplanan kalabalık görülüyor. Bazı insanlar şaşkınlıkla birbirlerine sarılırken, alt vücudunda ağrı çeken bir kadının başkaları tarafından taşındığı ve ardından gözyaşlarına boğulduğu anlar da kameralara yansıdı.

Fox 11'in haberine göre, araç sürücüsü kazadan mucize eseri sağ kurtulurken, 22 yaşındaki bir büfe çalışanı hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun stabil olduğu belirtilirken, kazanın nedeni araştırılıyor."