Oruç Reis Somali'de tamamladığı görevin ardından yurda dönüyor

ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, yurda dönecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından inşa edilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, yurda dönecek.

4 EKİM 2024'TE YOLA ÇIKTI

Türkiye ile Somali arasında, 24 Temmuz 2024'te Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için Üretim Paylaşım Anlaşması imzalandı. Anlaşmaların ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberindeki filo, 4 Ekim 2024'te Somali'ye gitmek üzere harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Oruç Reis'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Somali'ye uğurladı. Beraberinde donanma gemileri de bulunan Oruç Reis, Süveyş Kanalı'ndan geçerek, 25 Ekim 2024'te Mogadişu Limanı'na demirledi. Daha sonra belirlenen alanlarda sismik çalışmalara başlayan Oruç Reis, 234 gün süren faaliyetleri boyunca 3 boyutlu olarak veri topladı.

ŞEYH MAHMUD'DAN TEŞEKKÜR

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, çalışmalarını başarıyla tamamlayan Oruç Reis'i ziyaret ederek, yürüttükleri faaliyetler nedeniyle mürettebata teşekkür etti. Geminin, Mogadişu Limanı'na yanaşmasının ardından 15 Haziran'da düzenlenecek törenle dönüş yoluna çıkması planlanıyor. Oruç Reis, yaklaşık 15 gün sürecek yolculuğun ardından temmuz başında Türkiye'ye dönecek. Sonra da Filyos Limanı'nda yanaşarak, bakım ve onarım faaliyetlerinden geçecek. Oruç Reis'in, ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır hale gelmesi öngörülüyor.

'YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25 Ekim 2024'ten bu yana Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin, 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını belirterek, "Üç blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, ülkemize dönecek olan Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak. Ankara'da yapılacak analizlerin ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak" dedi.