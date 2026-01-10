Haberler

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Güncelleme:
Suriye ordusunun Halep'te SDG'ye karşı düzenlediği operasyon sürerken YPG'liler birbirine girdi. Suriye güvenlik kaynaklarına göre; Halep'i terk etmek istemeyen örgüt mensuplarının kendi aralarında çatışma çıktı ve bazı teröristler öldü. Öte yandan dün gece başlayan yeni operasyonda Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ı kontrol altına alındı.

  • Suriye ordusu Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını YPG/SDG unsurlarından temizledi.
  • Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG unsurlarına silahlarıyla teslim olmaları çağrısı yaptı.
  • Suriyeli güvenlik kaynaklarına göre, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerinde bulunan 600 PKK'lı teröristin Kandil'den geldiği ve örgüt içinde iç çatışma çıktığı bildirildi.

Suriye ordusu, Halep'ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

KRİTİK MAHALLENİN YÜZDE 90'I ALINDI

Ordu Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIKTAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı da Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bölgeden çıkmayan terör örgütü YPG/SDG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması karşılığında derhal silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulunuldu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye ordusunun "ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla her türlü ateş kaynağına karşı sert biçimde müdahale edileceği" vurgulandı.

KANDİL'DEN 600 TERÖRİST GELDİ, BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Türkiye gazetesindeki habere göre; Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerinde yaklaşık 3 bin PKK'lı teröristin bulunduğunu söyleyen Suriyeli güvenlik kaynakları "Bunlardan 600'ü Kandil'den geldi. Suriye hükûmeti ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeyi terk edeceklerdi. Her şey ayarlanmıştı. Ancak öğlene doğru vazgeçtiklerini duyurdular. Kendi aralarında da anlaşmazlık çıktı. Örgüt içinde iç çatışma çıktı ve bazı teröristler öldü. İşgal ettikleri mahalleden ayrılmaları için kendilerine gönderilen otobüslere ateş açtılar" diye konuştu.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Teröristler çekildikleri bazı sokakları patlayıcı ve mayınlarla tuzakladı. Bazı binaların altında bulunan uzun tüneller dikkat çekiyor. Öte yandan teröristlerin işgal ettikleri mahallelerden çıkmaması üzerine Suriye ordusu, teröristlerin yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaştı. Güvenlik güçleri, bu noktaların hedef alınacağını belirterek sivillere bu alanlardan uzak durmaları için çağrıda bulundu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

kandilde terörist yok ki apocuk bırakın silahları dedi hepsi bıraktı eve döndü orası artık şirinler köyü. kandilin dağında çiçekler açtı böcekler uçtu yersen

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

