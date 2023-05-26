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Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Dünya Haberleri

Kamboçya'da 72 yaşındaki hayvan yetiştiricisi Luan Nam, ailesinin timsah çiftliğinde timsahların bulunduğu alana düştü. 40 timsahın saldırısına uğrayan talihsiz adam feci şekilde can verdi.

Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 72 yaşındaki hayvan yetiştiricisi Luan Nam, ailesinin timsah çiftliğinde, bir timsahı yumurtladığı kafesinden çıkarmaya çalıştı.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

40 TİMSAH PARÇALAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kullandığı çubuğa timsah saldıran Nam, hızla havuza düştü. Nam 40 timsahın saldırısına uğradı. Timsahlar Nam'ın kolunu kopararak yuttu. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

TİMSAH DERNEĞİ BAŞKANIYDI

Nam'ın aynı zamanda ülkenin Timsah Derneği'nin başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Kamboçya'daki çiftçiler yetiştirdikleri timsahları derilerinin dönüştürülmesi için Çin, Tayland ve Vietnam'a satıyor.

Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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