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Öldükten sonra cehenneme gittiğini söyleyen adam, insanlığa bir uyarı yaptı

Dünya Haberleri

Kalp krizi geçirip öldüğünü ve daha sonra cehenneme gittiğini iddia eden Gerald Johnson, adlı adam, yaşadığı deneyimi en kötü düşmanı için bile dilemeyeceğini ve tüm insanların dünyadaki yaşamında iyi olması gerektiğini dile getirdi.

Gerald Johnson adlı adam, çektiği bir videoda başına gelen ilginç olayları anlattı. 2016 yılında kalp krizi geçirdiğini ve sonrasında cehenneme gittiğini iddia eden Johnson, kendisini aşırı kötü hissettiğini ve korkunç bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Öldükten sonra cehenneme gittiğini söyleyen adam, insanlığa bir uyarı yaptı

Olayın ardından bir daha kendisine gelemediğini belirten Johnson, "Kesinlikle cehennemi gördüm. İnanmayacaksınız ama ben oradaydım. Sandığınızdan daha kötü bir yer, düşmanıma bile tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra cehenneme gittiğini söyleyen adam, insanlığa bir uyarı yaptı

İnsanlara da bir uyarısı olduğunu aktaran Johnson, "Orayı görseydiniz siz de gitmek istemezdiniz. Dünyada olduğunuz süre zarfında bol bol iyilik yapın" dedi.

Yaşadıklarını anlatmakta zorluk geçtiğini dile getiren Johnson şöyle devam etti: "Orada gördüğüm bazı insanlar yanmışlardı. Boyunlarında zincir vardı ve karanlık bir cisim tarafında tutuluyorlardı. Ayrıca acı bir şarkı dolaşıyordu, kulağıma geldi."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Ercan Ercan:

Rüyamda çok kızdığım nefret ettiğim bir kişinin kuru odun gibi yandığını gördüm. O kadar kızmışım ki yanarken bile taş atmıştım. aynı anda yanarken hiç feryat etmemesi ve bir taraftan onun durumuna çok fazla üzülmüyor bir halim vardı. korktum. Allah korusun

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sade vatandaş:

hak hukuk adaletten uzak millete işkence zulüm eziyet haksızlık eden kul millet yetim hakkı yiyen milletin malını çalıp çırpan israf eden eşe dosta yandaşa peşkeş çeken bunları bilerek destekleyip arka çıkanlarda bu günahkarların suçlarına ortak olur gidecekleri yerde işte orasıdır

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Murat:

Aynen öyle bize yıllardır zulm eden hak hukuk adalet tanımayanlar inşaallah en kısa zamanda hepsi yargilanirlar

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