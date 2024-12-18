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Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarına giren İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal edip ilerleyişini sürdürürken ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İsrail ordusuna ait bir helikopterin Şam'daki bir askeri tesise indiği ve 20 dakika aşağıda kalan askerlerin bölgeden ayrılarak güney Suriye'ye doğru hareket ettikleri öne sürüldü.

HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif gruplar 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimini devirirken İsrail'in bölgedeki işgal girişimleri devam ediyor.

SES GETİREN İDDİA

Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal ederek Şam'ın 25 km kadar yakınına gelen İsrail ordusu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia da büyük ses getirdi.

"ASKERİ TESİSTE 20 DAKİKA KALDILAR"

İsrail ordusuna ait bir helikopterin Şam bölgesindeki askeri tesislerden birinin yakınına indiği, askerlerin tesislere girdikten 20 dakika sonra bölgeden ayrılarak güney Suriye'ye doğru yöneldikleri ifade edildi. Öte yandan Ynetnews'un haberine göre Şam'ın dış mahallelerindeki Sitt Zaynab bölgesine İsrail askerleri tarafından saldırılar düzenlendi.

"HADER KASABASININ ÖN MAHALLELERİNE GİRDİLER"

Hizbullah'a bağlı yayın organı Al-Mayadeen Salı günü Suriye'deki tampon bölge alanında IDF'nin ek ilerlemeleri hakkında haber yaptı. Habere göre, İsrail güçleri "Hader kasabasının ön mahallelerine girdi."

Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Meydan boş olunca samanlık seyran olura benzemiş. Ne sahip çıkabilen var ,ne tepki gösterebilen. Bir ülke böylesine acınacak duruma düşer mi ya

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Haber YorumlarıDüsünür:

Ey İsrail senin ne isin var orda diyen yok nedense

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Haber YorumlarıErol Birol :

Adamlar istediği gibi hareket ediyorlar. Engel yok bunlar için. Allahım sonumuzu hayır etsin inşallah.

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Haber Yorumlarıemre null:

israil hep karşılıksız devam ediyor savasin bir tarafi israil ama karşı tarafi yok israil ve siviller savaşı var ne ordu ne grup kimse iran Hizbullah 2 ayda bir tane göstermelik atış ölü yok nedense hamas desen ne yaptığı belli değil bu yüzden adamlar simardikca simariyorlar çünkü meydan boş karşılarında karşılık verecek bir güç yok

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