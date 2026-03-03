Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırıları sürerken kaydedilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Associated Press'in paylaştığı görüntüde, İsrail bombardımanı sırasında bir yolcu uçağının Beyrut'tan havalandığı anlar yer aldı.

PATLAMALAR ARASINDA KALKIŞ

Görüntülerde, Beyrut semalarında patlamaların ve dumanların yükseldiği sırada ticari bir uçağın pistten kalkış yaptığı görülüyor. Saldırılarla eş zamanlı gerçekleşen kalkış, sosyal medyada geniş yankı buldu.

HAVALİMANI OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların tamamen durdurulmadığı, belirli seferlerin devam ettiği bildiriliyor. Yetkililer, güvenlik koşullarına göre operasyonların planlandığını belirtiyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları, bölgedeki çatışmaların yeni bir cepheye yayılabileceği endişelerini artırıyor. Beyrut'tan gelen bu görüntü ise savaş atmosferinin sivil yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Servis edilen görüntü, çatışmaların ortasında günlük hayatın nasıl sürdüğünü gösteren çarpıcı bir an olarak kayda geçti.