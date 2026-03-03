Haberler

Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı

Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Haber Videosunu İzle
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırıları sırasında bir yolcu uçağının başkentten havalandığı anlar Associated Press tarafından görüntülenirken, patlamalar eşliğinde gerçekleşen kalkış savaşın sivil yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

  • İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırıları sırasında bir yolcu uçağı Beyrut'tan kalkış yaptı.
  • Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda belirli uçuş seferleri devam ediyor.
  • İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları bölgedeki çatışmaların yeni bir cepheye yayılabileceği endişelerini artırıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırıları sürerken kaydedilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Associated Press'in paylaştığı görüntüde, İsrail bombardımanı sırasında bir yolcu uçağının Beyrut'tan havalandığı anlar yer aldı.

PATLAMALAR ARASINDA KALKIŞ

Görüntülerde, Beyrut semalarında patlamaların ve dumanların yükseldiği sırada ticari bir uçağın pistten kalkış yaptığı görülüyor. Saldırılarla eş zamanlı gerçekleşen kalkış, sosyal medyada geniş yankı buldu.

HAVALİMANI OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların tamamen durdurulmadığı, belirli seferlerin devam ettiği bildiriliyor. Yetkililer, güvenlik koşullarına göre operasyonların planlandığını belirtiyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları, bölgedeki çatışmaların yeni bir cepheye yayılabileceği endişelerini artırıyor. Beyrut'tan gelen bu görüntü ise savaş atmosferinin sivil yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Servis edilen görüntü, çatışmaların ortasında günlük hayatın nasıl sürdüğünü gösteren çarpıcı bir an olarak kayda geçti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı