Olası bir savaşta Tayvan, Çin'e karşı koyabilir mi? İşte iki ülkenin askeri güçleri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a resmi ziyarette bulunması Pasifik'i karıştırdı. Çin ise Pelosi'nin Tayvan ziyaretine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

BÖLGE YANGIN YERİ

Çin ordusu bölgede savaş uçakları ve füzeleriyle savaş tatbikatı başlatırken, Tayvan kanadı geri adım atılmayacağını duyurdu. Tayvan'ın yanında olacaklarını yineleyen ABD yetkilileri ise Pasifik'te Çin'e karşı Endonezya ile ortak tatbikat başlattı. Bölge yangın yerine dönerken tüm dünya olası bir savaş durumunu konuşmaya başladı. Çin ve Tayvan arasında çıkabilecek bir savaşta orduların son durumu da merak konusu oldu. İki ülkenin ordu güçleri karşılaştırıldığında Çin'in daha güçlü bir konumda bulunduğunu söylemek mümkün.

TAYVAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Bir Doğu Asya ada ülkesi olarak bilinen Tayvan'ın nüfusu yaklaşık 24 milyon civarında. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından tanınmayan Tayvan'da etkin personel sayısı 290 bin. Tayvan'da rezerv personel sayısı ise 2 milyon 800 bin kişi olarak biliniyor. Olası seferberlik sırasında askere alınması mümkün 18-40 yaş aralığındaki kişi sayısı ise 5 milyon 883 bin olarak belirlendi. Ancak bu sayı ve ülke nüfusu uzun vadede elbette Çin'e karşı koyabilecek durumda değil. Envanter açısından sıkıntı yaşayan Tayvan, bu noktadaki açığını silah anlaşması yaptığı ABD üzerinden kapatma amacında. Öte yandan Tayvan ordusuna ait 1.180 tank, 2 bin zırhlı savaş aracı, 744 hava kuvvetlerine ait uçak, 210 helikopter, 22 fırkateyn, 10 mayın gemisi, 4 denizaltı bulunuyor. ABD son olarak Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için Tayvan'la anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Sevkiyatların 2026 yılına kadar tamamlanacağı açıklandı.

ÇİN'İN ASKERİ GÜCÜ

Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 3. sırada bulunan Çin, ordusuna epey yatırım yapıyor. Savunma bütçesine 224 milyar dolar ayıran Çin'in toplam askeri personel sayısı 2.6 milyon, toplam hava gücü 3,187, savaş uçağı 1,222, muharebe tankı 13,050, deniz donanma gücü 714 olarak belirtilmişti.

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