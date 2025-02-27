Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki

Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi silah bırakma çağrısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrısı için 'tarihi bir fırsat' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sürece destek olmak için gereken her türlü desteğin sağlanabileceği de ifade edildi.

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısına Dünyadan Tepkiler

ALMANYA'DAN İLK TEPKİ: TARİHİ BİR FIRSAT

Öcalan'ın çağrısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu çağrı için 'tarihi bir fırsat' ifadeleri kullanıldı. Şiddete son verilmesi önemli için bir başlangıcın yapıldığı belirtilen açıklamada, "Buna karşın başka adımlar da gerekiyor" denildi. Açıklamada ayrıca, federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteğin sağlanabileceği de ifade edildi.

Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısına Dünyadan TepkilerBirleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric

BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric ise Öcalan'ın çağrısı için "Umut ışığı" dedi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Fili dos fili dos içi düşman dışı dost görünen Türk dönerini sahiplenen alman mı söylermiş aman bunları

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