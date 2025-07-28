Obama'dan Gazze Açıklaması: Yardımlar Engellenmemeli

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki krizin kalıcı bir çözüme ulaşması için tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasının gerektiğini kaydetti.

Gazze'de halkın maruz bırakıldığı açlığa ilişkin iki haber paylaşan Obama, bu haberlerin masum insanların önlenebilir açlıktan dolayı hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesini vurguladığını aktardı.

Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.