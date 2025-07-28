Obama'dan Gazze Açıklaması: Yardımlar Engellenmemeli

Obama'dan Gazze Açıklaması: Yardımlar Engellenmemeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, yardımların halkın erişimine açık olmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını talep etti.

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki krizin kalıcı bir çözüme ulaşması için tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasının gerektiğini kaydetti.

Gazze'de halkın maruz bırakıldığı açlığa ilişkin iki haber paylaşan Obama, bu haberlerin masum insanların önlenebilir açlıktan dolayı hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesini vurguladığını aktardı.

Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray tarihine geçmişti, şimdi kulüp bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.