Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde meclis üyeliği yapan Daniel B.'nin Nusr-Et'te yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran Alman dedektifler, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Almanya Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B. isimli Alman, 5 bin 381,15 avroluk temel maaş ve ödenek alıyordu. Daniel B, geçen yıl eşi ile birlikte uzun ve 'unutulmaz' bir Dubai tatiline çıktı. Bu tatili unutulmaz kılan ne Dubai'ye hayran kalmaları ne de orada yaşadıklarıydı. Bu tatili eşsiz ve unutulmaz kılan şey Dubai'deki Nusr-Et restoranında yedikleri 1300 euro değerindeki altın kaplama biftek yemeğiydi.

NUSR-ET'LE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Daniel B.'nin Dubai'deki lüks tatili ülkesine döndüğünde başına dert oldu.

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı başını yaktı

DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daniel B.'nin paylaşımları ve harcamaları üzerinden bu paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi.

Nusret merakı, 5 bin euro maaş alan meclis üyesinin başını yaktı başını yaktı

ŞİRKETİN HESAPLARINA EL KONULDU

Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da hatıra fotoğrafları ortaya çıktı. Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Bu lise adeta fabrika gibi!
img

Nusret merakı meclis üyesinin başını yaktı
img

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHaydar :

Buda bir şeymi? CHP belediyelerinin sanat adı altında belediyeleri borçlandırmaları , terör örgütlerine yardım etmeleri en ilginç tarafı hiç bir icraat yapmayan partiye oy veren seçmenleri var

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Çalıyor ama çalışıyor en azından. Değil mi vatandaş. Adamlardaki sisteme bak. 5.000 maaş alan biri 1.000 liraya yemek ödeyemez diyor. Bize gelse o müfettişler neler neler görürler. Gemi de görür gemicik de... Hele ödemesi kolay kendi kendine ödeyen gemiler bile görürler. Yatlar, katlar, villalar, yurt dışında açılmış düzinelerce şirketler ... daha neler, neler. Bakanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının daha doğrusu tüm siyasetçilerin mal varlıkları araştırılsa kim kalır geriye..

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Eskiden Türkiye de bu durumdaydı. Şimdi CHP bunu geri getirmeye kalksa da müsaade etmeyeceğiz. Reisin yanında mücadele edeceğiz. Artık yöneticilerin halkı sömürme dönemi bitti geri getiremeyeceksiniz. Artık avrupa düşünsün

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

bizde olsa lafı olmaz herkes gücü nispetinde çalıyor işler düzelmez

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Birde bize gelip gorse o mufettisler. Ama cumhuriyet kurulduktan bu yana (bas)bakanlar millet vekilleri onlarin yakinlari kaymakamlar belediye baskanlari hepsinin mal varligi nasil nerden geldigi 100 yil geriye donuk bir arastirilsin. Haksiz kazanclar hazineye intikal etsin. Butce cari acik degil trilyonlarca lira fazla verir enflasyon tek rakama duser. Dolar tl esit olur bence.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

bankalarda kredi verirken ödeyemez diyip krediyi düşürüyorlar :) sistem bu şekilde sadece bizim devlet ve alt kurumlarındaki yöneticiler (tüm partiler dahil) hariç :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.