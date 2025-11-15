Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi

Nürnberg'in Grossreuth semtinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı bombaya rastlandı.

KAPI KAPI DOLAŞARAK VATANDAŞLAR UYARILDI

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için polis ve ekipler akşam saatlerinden itibaren kapı kapı dolaşarak vatandaşları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı; boş daireler işaretlendi, yollar kapatıldı ve hoparlörlerle duyurular yapıldı. Grossreuth semtinde 800 metrelik alan tamamen boşaltıldı ve 21 bin kişi tahliye edildi. Bu tahliye, Nürnberg'de savaş kalıntısı bir bomba için bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye olarak kayıtlara geçti. Geniş kapsamlı tahliye operasyonu gece saatlerinde tamamlandı.

BOMBA TAM 450 KİLOGRAM

Kent yönetimi, yaklaşık 450 kilogramlık bombanın uzman ekipler tarafından saat 03.30'da güvenli şekilde imha edildiğini açıkladı. Operasyonda yaklaşık 500 itfaiyeci, 250 sağlık ve kurtarma görevlisi, 60 teknik yardım kuruluşu (THW) personeli ve 100'den fazla polis görev aldı.

Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge yeniden açıldı ve vatandaşların evlerine dönmelerine izin verildi.