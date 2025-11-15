Haberler

Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi

Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Almanya'nın Nürnberg kentinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. ABD yapımı bombanın kontrollü şekilde imhası öncesinde yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi.

  • Nürnberg'in Grossreuth semtinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 450 kilogramlık bir ABD yapımı bomba bulundu.
  • Bomba imhası için 21 bin kişi tahliye edildi ve 800 metrelik alan boşaltıldı.
  • Bomba uzman ekipler tarafından saat 03.30'da güvenli şekilde imha edildi.

Nürnberg'in Grossreuth semtinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı bombaya rastlandı.

KAPI KAPI DOLAŞARAK VATANDAŞLAR UYARILDI

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için polis ve ekipler akşam saatlerinden itibaren kapı kapı dolaşarak vatandaşları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı; boş daireler işaretlendi, yollar kapatıldı ve hoparlörlerle duyurular yapıldı. Grossreuth semtinde 800 metrelik alan tamamen boşaltıldı ve 21 bin kişi tahliye edildi. Bu tahliye, Nürnberg'de savaş kalıntısı bir bomba için bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye olarak kayıtlara geçti. Geniş kapsamlı tahliye operasyonu gece saatlerinde tamamlandı.

Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi

BOMBA TAM 450 KİLOGRAM

Kent yönetimi, yaklaşık 450 kilogramlık bombanın uzman ekipler tarafından saat 03.30'da güvenli şekilde imha edildiğini açıkladı. Operasyonda yaklaşık 500 itfaiyeci, 250 sağlık ve kurtarma görevlisi, 60 teknik yardım kuruluşu (THW) personeli ve 100'den fazla polis görev aldı.

Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge yeniden açıldı ve vatandaşların evlerine dönmelerine izin verildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

başlığa bak. Avrupa’nın en büyük kenti Nürnberg mi birader? haber sitesi bu kadar cahil işte.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAfatsum Ugur:

nurnberg almanyanin 14 üncü avrupanin 103 üncü büyük şehri başlak dogru

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

ne demişler ağzı olan bilmeden konuşuyor işte

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
