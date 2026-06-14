Nürnberg'de Aşırı Sağcı Terör Örgütü Nsu Tarafından Öldürülen Abdurrahim Özüdoğru Törenle Anıldı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde, aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından 13 Haziran 2001 tarihinde işlettiği terzi atölyesinde öldürülen Abdurrahim Özüdoğru, ölümünün 25. yılında düzenlenen törenle anıldı. Anma programında, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından Gyulaerstrasse ile Siemensstrasse sokaklarının kesişiminde bulunan ve cinayetin işlendiği noktada düzenlenen tören, saygı duruş ile başladı. Törende konuşan Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetlerin üçünün Nürnberg'de gerçekleştiğini hatırlatarak, "9 Eylül 2000'de Enver Şimşek, 13 Haziran 2001'de Abdurrahim Özüdoğru ve 9 Haziran 2005'te İsmail Yaşar aynı nefretin kurbanı oldu. Bu vahşetin unutulmaması gerekiyor. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak onları unutmamak ve hatıralarını yaşatmak bizim elimizde" dedi.

Abdurrahim Özüdoğru'nun ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Cebeci, şunları söyledi:

"Bir insanın Türk olması nedeniyle katledilmesi hiçbir vicdanın kabul edebileceği bir şey değildir. Bu saldırı sadece bir Türk vatandaşına değil, insanlığa karşı yapılmıştır. O gün insanlıktan bir parça daha koparıldı. Bu nedenle Alman dostlarımızla birlikte, kararlılıkla mücadele etmek zorundayız. Irkçılığın, yabancı düşmanlığının ve nefret suçlarının son bulması ortak dileğimizdir. Bunun yolu birlikte mücadeleden geçiyor" diye konuştu."

Irkçılıkla mücadelenin eğitimle mümkün olabileceğine dikkat çeken Cebeci, "Hiçbirimiz doğuştan kötü değiliz. Nefret sonradan öğrenilen bir şeydir. O halde çocukluktan itibaren hoşgörüyü, birlikte yaşamayı ve insan sevgisini öğretmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Başkonsolos Cebeci, Türk toplumunun Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Bu toplum için üretmeye, çalışmaya ve huzur içinde birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Başka yolumuz yok" dedi.

Törende Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan da dua ederek, NSU saldırılarında ve ırkçı saldırılarda yaşamını yitirenleri rahmetle andı. Saydan, vatandaşların her türlü nefret suçundan korunması ve toplumda birlik ile kardeşliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında DİTİB Eyüp Sultan Camii İmamı Veli Boyun tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan tarafından dua edildi.

Anma törenine Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, İdari Ataşe Şeyma Nurah, Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Akgün, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Müdürü Hasan Mutlu, DİTİB Eyüp Sultan Camii Başkanı Eyüp Erdem, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Nürnberg Şube Başkanı Salim Elcivan, başkonsolosluk çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: ANKA