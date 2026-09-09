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Norveç Kralı 5’inci Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Norveç Kralı 5’inci Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
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NORVEÇ Kralı 5’inci Harald'ın cenaze töreni başkent Oslo'da yapıldı.

NORVEÇ Kralı 5'inci Harald'ın cenaze töreni başkent Oslo'da yapıldı.

Norveç'te 89 yaşında hayatını kaybeden Kral 5'inci Harald, başkent Oslo'da düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene aralarında İngiltere, İspanya, İsveç, Danimarka ve Japonya kraliyet ailelerinin temsilcileri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu çok sayıda yabancı lider katıldı. Katedraldeki dini merasimin ardından Kral Harald'ın naaşı, Akershus Kalesi'ndeki kraliyet anıt mezarına defnedildi.

'GÜVENLİK İÇİN TARİHİ OPERASYON DÜZENLENDİ'

Norveç polisi, cenaze töreni güvenliğinin teşkilat tarihindeki en büyük planlı operasyon olduğunu duyurdu. Defin işleminin ardından 13 gündür yarıya indirilen bayraklar yeniden göndere çekildi ve ülke genelindeki kilise çanları bir saat boyunca çaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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