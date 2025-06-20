Norveç Büyükelçiliğine El Bombası Saldırısı

Norveç Büyükelçiliğine El Bombası Saldırısı
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Tel Aviv'deki Norveç Büyükelçiliği konutuna el bombası atıldı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı, durumu kınayarak suçluların bulunmasını talep etti.

NORVEÇ'in, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliği konutuna el bombası atıldı. Bomba konutun bahçesine düşerken, saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Norveç'in, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğine el bombası atıldığını duyurdu. El bombası konutun bahçesine düşerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Bakan Saar açıklamasında, "Kısa bir süre önce, bu akşam bahçesine bir el bombası atılan Norveç'in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvag ile görüştüm. Bu ciddi ve tehlikeli suçu şiddetle kınıyorum. İsrail polisinin bu suçu işleyen suçluları en kısa sürede bulup, kanunun tüm şiddetiyle cezalandırmak için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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