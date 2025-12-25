Haberler

Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü

Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Maiduguri kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde yer alan bir camide, akşam namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Bombalı saldırı sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken, saldırıyı üstlenen henüz bir grubun olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti