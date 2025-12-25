Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü
Nijerya'nın Maiduguri kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde yer alan bir camide, akşam namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Bombalı saldırı sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken, saldırıyı üstlenen henüz bir grubun olmadığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya