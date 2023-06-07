Nijerya'da artan akaryakıt fiyatları nedeniyle haftada 3 gün çalışacaklar

Nijerya'nın Kwara ve Edo eyaletlerinde, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 5 günden 3 güne düşürüldü. Kwara Valiliği, bu kararın artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için alındığını belirtti.

AKARYAKIT FİYATINDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTIŞ

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını söylemiş ve ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı, 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

SENDİKALAR GREV KARARINI ASKIYA ALDI

Nijerya'da faaliyet gösteren işçi sendikaları, eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını söylemişti. Ancak sendikalar, hükümetle yapılan görüşmelerin ardından grev kararını askıya almıştı.

"SÜBVANSİYON YOKSULU DEĞİL, ZENGİNİ KAYIRIYOR"

Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olan Nijerya, rafineri sayısının yetersizliğinden dolayı akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ettiği bir konumda bulunuyor. Hükümet, Ekim 2000'de, petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonunu uygulamaya koymuştu.

Devlet Başkanı Tinubu, söz konusu sübvansiyonun yoksulları değil, sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.