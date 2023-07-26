Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yönelik Darbe Girişimi İddiası

Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldı. Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir 'darbe girişimi' olabileceği ve Bazoum'un girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.