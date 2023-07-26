Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yönelik Darbe Girişimi İddiası
Dünya Haberleri
Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldı. Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir 'darbe girişimi' olabileceği ve Bazoum'un girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.
Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.
Hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı bir "darbe girişimi" olabileceği, Bazoum'un şu an girişimi bastırmaya çalıştığı iddia ediliyor.