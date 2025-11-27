Haberler

Nicolas Sarkozy'nin Hapis Cezası Yargıtay Tarafından Onandı

Nicolas Sarkozy'nin Hapis Cezası Yargıtay Tarafından Onandı
Güncelleme:
Fransa Yargıtayı, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasında yaptığı itirazı reddederek 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadı. Bu ceza, Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

FRANSA'da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluktan mahkum edildiği 'telekulak' davasında yaptığı itirazı reddederek hakkındaki 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadı.

Fransa basını, Yargıtay'ın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdiğini duyurdu. Yargıtay'ın, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi. Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
