Zohran Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ZOHRAN Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, iki ayrı yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti ve kentin tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olarak kayıtlara geçti. Yemin töreni, 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945'te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Mamdani'nin yemin ederken kullandığı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ile büyükannesine ait olduğu, üçüncü ve halka açık yapacağı yemin töreninde ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ile 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'e el basacağı belirtildi. 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.