Haberler

Zohran Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

Zohran Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı. Bu tören, kentin tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.

ZOHRAN Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, iki ayrı yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti ve kentin tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olarak kayıtlara geçti. Yemin töreni, 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945'te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Mamdani'nin yemin ederken kullandığı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ile büyükannesine ait olduğu, üçüncü ve halka açık yapacağı yemin töreninde ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ile 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'e el basacağı belirtildi. 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...