ABD'nin New York kentinde yangın çıkan inşaat vincinin bir kısmının caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

- New York'ta inşaat vincinin bir kısmı caddeye düştü: 6 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde yangın çıkan inşaat vincinin bir kısmının caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

New York kentinde yer alan Manhattan'da 54 katlı bir gökdelen inşaatın kullanılan metrelerce yükseklikteki inşaat vincinde yangın çıktı. Bir süre sonra yangının etkisiyle inşaat vincinin uç kısmı koparak caddeye düştü. Kazada 2'si itfaiyeci 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerele saatle 07.30'da meydana geldiği ifade edilerek, kazanın yaşandığı bölgedeki sokakların trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Polis, halka bölgeden uzak durması çağrısında bulundu.

İtfaiye yetkilileri, vinç operatörünün yangını söndürmeye çalıştığını, ancak yangının vincin uç kısmını desteklemeye yardımcı olan bir kabloyu zayıflatarak bükülmesine neden olduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams olay yerinde düzenlediği basın toplantısında, "Sokaktaki enkazdan da anlaşılacağa üzere bu çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri ise, kazanın meydana geldiği şantiyede gerekli tüm izinlerin alındığını belirtti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, alev alan vincin bir süre sonra uç kısmının koparak yakınında binaya çarptığı ve aşağı düştüğü görüldü.

New York'ta daha öncede vinç kazaları yaşanmıştı

Manhattan'da 2016 yılında bir vincin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda araç vincin altına kalarak kullanılamaz hale gelmişti. Manhattan'ın Doğu Yakası'nda 2008'de ise çöken vinç nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.