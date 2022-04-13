New York metrosunu kana bulayan saldırganın kimliği tespit edildi! Polis yakalayana 50 bin dolar ödül verecek - Haberler

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New York metrosunu kana bulayan saldırganın kimliği tespit edildi! Polis yakalayana 50 bin dolar ödül verecek

Haberler.com - Dünya
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ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların sayısı 16'ya yükselirken, 5 kişinin durumunun kritik ancak stabil olduğu ifade edildi. New York polis müdürlüğü, saldırganın 62 yaşında Frank James isimli bir adam olabileceğini belirterek başına 50 bin dolar ödül koydu. James'in saldırıdan önce sosyal medya üzerinden evsizlik ve evsizlerle ilgili "rahatsız edici" paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

Abd, ülkenin en popüler kentlerinden New York'taki metroya düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor. New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda bu sabah düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı.

NYPD, "New York'ta bu sabah 36'ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor" dedi.

New York metrosunu kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! Başına 50 bin dolar ödül kondu

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini aktararak, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5'inin sağlık durumunun ise "kritik ancak stabil" olduğunu belirtti.

New York metrosunu kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! Başına 50 bin dolar ödül konduBaşına ödül konan şüpheli Frank James.

Yetkililer saldırının arkasında 62 yaşındaki Frank James isimli bir adamın olabileceği şüphesi olduğunu açıkladı. James'in Philadelphia'da bir minibüs kiraladığı ve Brooklyn'e geldiğini ve saldırı olayının yakınlarında aracın bulunduğunu duyurdu. Yetkililer henüz James'in yakalanmadığını açıklarken, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 50 bin dolar ödül verileceğini de belirtti. Sözcü'nün haberine göre James'in saldırıdan önce sosyal medya üzerinden evsizlik ve evsizlerle ilgili "rahatsız edici" paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

New York metrosunu kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! Başına 50 bin dolar ödül kondu

Metro istasyonundaki görgü tanıkları saldırganın sakince gaz maskesi takarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ve rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırganın gaz bombası kullandığı ve metronun kapısı açılmadığı için yolcuların içeride saldırganla mahsur kaldığı da belirtildi.

Öte yandan saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunan kiralık araçta inceleme yapan yetkililer 380 kalibrelik bir tabanca ve çok şarjör bulunduğunu da belirtti. Saldırganın 36'ncı caddede gözden kaybolduğu aktarılırken bölgede hiçbir kamera olmadığı da kayıtlara geçti.

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New York, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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