New York belediye başkanından sıra dışı yemin töreni
New York'un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, görevine 1 Ocak 2026'da, alışılmışın dışında bir törenle başlayacak. Mamdani, gece yarısından hemen sonra City Hall Park'ın altında bulunan ve uzun süredir kapalı olan bir metro istasyonunda düzenlenecek özel ve kapalı törende yemin edecek.
- New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece yarısından hemen sonra City Hall Park'ın altındaki tarihi Old City Hall metro istasyonunda yemin edecek.
- Yemin töreninde Mamdani'ye yemini New York Başsavcısı Letitia James ettirecek ve aynı gün City Hall Park çevresinde 40 binden fazla kişinin katılması beklenen bir açık hava etkinliği düzenlenecek.
- Mamdani'nin halka açık resmi yemin töreni Perşembe günü City Hall önünde yapılacak ve yemini Senatör Bernie Sanders ettirecek.
New York'ta yeni yıl, alışılmışın dışında bir yemin törenine sahne olacak. Kentin seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece yarısının hemen ardından, City Hall Park'ın altında yer alan ve yıllardır kapalı olan tarihi bir metro istasyonunda görevine resmen başlayacak.
Yemin töreni, New York'un ilk metro hattına ev sahipliği yapan Old City Hall subway stationda gerçekleştirilecek. Törende Mamdani'ye yemini, New York Başsavcısı Letitia James ettirecek.
HALKA KAPALI İSTASYON
Sembolik mekân seçimine ilişkin açıklama yapan Mamdani, bu tercihle New York'un tarihine ve kentin büyük ideallerle kurulan geçmişine vurgu yapmak istediğini belirtti. Mamdani, yeni yılda milyonlarca New Yorkluyu "yeni bir fırsatlar dönemine" taşıma sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.
1904 yılında hizmete açılan ve 1945'te yolcu kullanımına kapatılan istasyon, günümüzde yalnızca 6 numaralı metro hattının dönüş noktası olarak kullanılıyor ve halka açık değil.
AYNI GÜN HALKLA BULUŞACAK
Özel törenin ardından Mamdani, City Hall Park çevresinde düzenlenecek büyük bir açık hava etkinliğinde halkla bir araya gelecek. Etkinliğe 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.
RESMİ TÖREN PERŞEMBE GÜNÜ
Mamdani'nin halka açık resmî yemin töreni ise Perşembe günü City Hall önünde yapılacak. Bu törende yemini, Senatör Bernie Sanders ettirecek.
Yetkililer, etkinlik günü hava sıcaklıklarının donma noktasının altına düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.