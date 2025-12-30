New York belediye başkanından sıra dışı yemin töreni

New York'ta yeni yıl, alışılmışın dışında bir yemin törenine sahne olacak. Kentin seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece yarısının hemen ardından, City Hall Park'ın altında yer alan ve yıllardır kapalı olan tarihi bir metro istasyonunda görevine resmen başlayacak.

Yemin töreni, New York'un ilk metro hattına ev sahipliği yapan Old City Hall subway stationda gerçekleştirilecek. Törende Mamdani'ye yemini, New York Başsavcısı Letitia James ettirecek.

HALKA KAPALI İSTASYON

Sembolik mekân seçimine ilişkin açıklama yapan Mamdani, bu tercihle New York'un tarihine ve kentin büyük ideallerle kurulan geçmişine vurgu yapmak istediğini belirtti. Mamdani, yeni yılda milyonlarca New Yorkluyu "yeni bir fırsatlar dönemine" taşıma sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

1904 yılında hizmete açılan ve 1945'te yolcu kullanımına kapatılan istasyon, günümüzde yalnızca 6 numaralı metro hattının dönüş noktası olarak kullanılıyor ve halka açık değil.

AYNI GÜN HALKLA BULUŞACAK

Özel törenin ardından Mamdani, City Hall Park çevresinde düzenlenecek büyük bir açık hava etkinliğinde halkla bir araya gelecek. Etkinliğe 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

RESMİ TÖREN PERŞEMBE GÜNÜ

Mamdani'nin halka açık resmî yemin töreni ise Perşembe günü City Hall önünde yapılacak. Bu törende yemini, Senatör Bernie Sanders ettirecek.

Yetkililer, etkinlik günü hava sıcaklıklarının donma noktasının altına düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.