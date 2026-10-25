New York Belediye Başkanı Mamdani, erken oy kullanarak seçime katılma çağrısı yaptı

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta, Belediye Başkanı Zohran Mamdani oyunu kullandı.

ABD'de New York da dahil bazı eyaletlerde dün erken oy kullanma işlemleri başladı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Metropolitan Sanat Müzesi'nde oyunu kullanarak, New Yorkluları seçime katılmaya çağırdı. Eyaletteki erken oy kullanma işlemlerinin 1 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı