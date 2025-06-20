Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Netflix'in popüler dizisi Million Dollar Beach House'un tanınmış ismi Sara Burack, Hamptons'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi. 40 yaşındaki Burack, Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu ve kurtarılamadı. Olayın ardından polis, kazaya karışan aracı ve sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

Netflix'te yayınlanan Million Dollar Beach House adlı dizinin ünlü ismi Sara Burack, ABD'nin Hamptons bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, aracı kullanan kişiyi bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

40 yaşındaki Burack, Perşembe günü öğleden sonra Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu. Yetkililer hemen olay yerine gelerek müdahale etti ancak Burack kurtarılamadı. Polis, kazaya karışan aracın ne tür bir araç olduğunu ve sürücünün kimliğini henüz belirleyemedi.

Sara Burack, Manhattan ve Hamptons'ta lüks evler satan Nest Seekers International adlı emlak şirketinde uzun süre çalışmış bir emlak danışmanıydı. Yaklaşık bir yıl önce firmadan ayrılmış olsa da, firma ile bağlarını koparmamıştı.

Nest Seekers'ın Hamptons bölge müdürü Geoff Gifkins, "Ailesi ve yakın arkadaşları için çok büyük bir kayıp. Onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim," dedi.

Bir yakın arkadaşı ve emlak danışmanı Paulette Corsair ise Sara'yı, yardımsever ve iyi kalpli biri olarak tanımladı. "Sara, insanlara gerçekten değer veren, çalışkan ve sevilen biriydi," diye konuştu.

Sara Burack, daha önce ailesinin ticari inşaat işinde çalıştıktan sonra emlak sektörüne geçmişti. Yazlık evlerde yöneticilik yaptığı dönemde gayrimenkule ilgisi arttı ve sonrasında lüks evlerin satışına yöneldi.

Million Dollar Beach House dizisinde, genç ve hırslı emlak danışmanlarının Hamptons'taki lüks evleri satmak için verdikleri mücadele anlatılıyordu. Sara, bu programda izleyicilere zengin ve gösterişli yaşam tarzını tanıtmıştı.

Dizi Netflix sitesinde şöyle tanımlanıyor: "Rekabet çok sert ve drama çok fazla. Genç emlakçılar, Hamptons'taki yüksek fiyatlı evler için büyük mücadele veriyor."

Sara Burack, Hamptons'ta yaz sezonunun, polo maçlarının ve yat hayatının da ekrana getirildiği programın izleyiciler tarafından çok sevildiğini belirtmişti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve kazaya karışan aracı arıyor. Yetkililer, sorumluların yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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