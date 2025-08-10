Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail kabinesi tarafından onaylanan " Gazze'nin işgaline" yönelik yeni harekât planının ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

"AMACIMIZ GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK DEĞİL, ÖZGÜRLEŞTİRMEK"

Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmek istemediğini ancak kendi güvenliğini sağlamak istediğini belirterek, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil. Amacımız Gazze'yi özgürleştirmek, Hamas'tan kurtarmak" dedi.

"GAZZE SINIRINA BİR GÜVENLİK BÖLGESİ KURULACAK"

Gazze'nin silahsızlandırılacağını ifade eden Netanyahu, "Gazze askerden arındırılacak. Güvenlikten İsrail sorumlu olacak. Gelecekteki saldırıları önlemek için Gazze'nin İsrail sınırında bir güvenlik bölgesi kurulacak. Gazze'de İsrail ile barış içinde yaşamayı hedefleyen sivil bir yönetim kurulacak. Hamas'tan sonraki gün için planımız budur" dedi.

SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 5 ŞART SIRALADI

Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek için 5 şartı sıralayan Netanyahu, "Bir, Hamas silahsızlandırılacak. İkincisi, tüm rehineler serbest bırakılacak. Üçüncüsü, Gazze askerden arındırılacak. Dördüncüsü, güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak ve beşincisi, İsrailli olmayan barışçıl sivil yönetim" dedi.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin yönetimi için kabul edilebilir bir seçenek olmadığını iddia eden Netanyahu, "Bizim planımız bu. Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi karşısında İsrail'in işi bitirmekten ve Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan başka çaresi yok" dedi.

"GAZZE PLANI SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU"

İsrail'in Gazze Şehri'nin işgal planını "savaşı sona erdirmenin en iyi yolu" olarak nitelendiren Netanyahu, "Gazze'nin yaklaşık yüzde 70 ila 75'i İsrail'in askeri kontrolü altında. Ancak geriye kalan iki Hamas kalesi var. Bunlar Gazze Şehri ve El-Mawasi" dedi.

GAZZE'DEKİ AÇLIĞI İNKAR ETTİ

İsrail ordusuna Hamas'ın Gazze Şehri'nde kalan iki kalesini dağıtma talimatı verildiğini belirten Netanyahu, sivil halkın çatışma bölgelerinden güvenli bölgelere geçişinin sağlanacağını ve söz konusu bölgelerde sivillere bol miktarda yiyecek, su ve tıbbi bakım verileceğini iddia etti.

Savaş boyunca İsrail'in politikasının insani krizi önlemek olduğunu iddia eden Netanyahu, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını reddetti. İsrail'in savaş boyunca Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin verdiğini öne süren Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımları düzgün bir şekilde dağıtamadığını iddia etti.

"OLDUKÇA KISA BİR ZAMAN ÇİZELGESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

İşgal planına ait zaman çizelgesinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini aktaran Netanyahu, "Her şeyden önce güvenli bölgelerin kurulmasını ve böylece Gazze Şehri'ndeki sivil nüfusun dışarı çıkabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Refah'taki sivillerin bölgeden çıkarılmasının "yaklaşık 8 gün ya da 6 gün" sürdüğünü dolayısıyla Gazze Şehri'nde de "benzer bir sonuç elde edebileceklerini düşündüğünü" ifade eden Netanyahu, "Kesin zaman çizelgesinden bahsetmek istemiyorum ama oldukça kısa bir zaman çizelgesinden bahsediyoruz çünkü savaşı sona erdirmek istiyoruz" dedi.