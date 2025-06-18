Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
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Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
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İran'ın Tel Aviv ve Hayfa gibi kentleri enkaza çeviren misilleme saldırıları nedeniyle panikleyen İsrailliler ülkeyi terk etmenin yollarını ararken, Netanyahu hükümeti İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasakladı. Ulaştırma Bakanı Miri Regev yabancı uyruklular ve turistler hariç, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 6. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

ÜLKEDEN KAÇIŞ YOLLARI ARAMAYA BAŞLADILAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kalmasıyla paniğe kapılan İsrailliler, ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. İsrail hükümeti, 13 Haziran'dan beri havalimanlarını kapalı tutarken, sivil uçakları da yurt dışına göndererek çıkışları engellemeye çalışıyor.

Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

KARARNAME YAYINLANDI

Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yabancı uyruklular ve turistler hariç, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı. Buna karşılık İsrail medyasında Tel Aviv'in boşaltılması yönünde çağrılar artıyor. Çok sayıda İsrailli de deniz yoluyla kaçmaya çalışıyor.

Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

40 BİN YABANCI TURİST ÜLKEDE MAHSUR

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasıyla çıkış yollarının kapanmasının ardından yaklaşık 40 bin yabancı turistin de ülkede mahsur kaldığı bildiriliyor. Bazı turistler deniz yoluyla GKRY'ye ulaşmaya başladı ancak bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla gerçekleşiyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNursen Koca:

gazzede savas varken turist olarak gidenlerde bir zahmet mahsur kalsin.

Yorum Beğen74
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Haber Yorumlarıjanissary:

adama sormazlar mı sen niye yunana tüydün diye ,

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
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