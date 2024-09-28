Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

SALDIRI EMRİNİ VERDİĞİ AN

Netenyahu'nun saldırı emrini BM konuşmasına gitmeden verdiği ifade edilirken o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi yayımlandı. Fotoğrafta Netanyahu'nun otelde telefonla konuştuğu görülüyor.

40'TAN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı. İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi. Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.

BM ALARM DURUMUNDA

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları karşısında BM'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini ve bölgedeki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediklerini dile getirerek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz" dedi.