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Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Saldırı emrini konuşma öncesinde veren Neyanyahu'nun o anlara ait bir fotoğrafın yayımlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

SALDIRI EMRİNİ VERDİĞİ AN

Netenyahu'nun saldırı emrini BM konuşmasına gitmeden verdiği ifade edilirken o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi yayımlandı. Fotoğrafta Netanyahu'nun otelde telefonla konuştuğu görülüyor.

40'TAN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı. İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi. Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.

BM ALARM DURUMUNDA

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları karşısında BM'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini ve bölgedeki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediklerini dile getirerek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz" dedi.

Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Binyamin Netanyahu Güncel Beyrut İsrail Dünya

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Yorumlar (4)

VEFA:

Herşey Hamas'ın festivali basıp 1500 sivil insanı öldürüp, 250 sivili de rehin alması ile başladı. Cehennemin kapıları açıldı, zor kapanır artık!...

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Ali Tokgönül:

Habere bakın ya " İşte emri verdiği an " Bu da haber oluyor . Gazetecilik bu kadar mı yozlaştı !

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osman kara kara:

Milyonlarca insanın (Müslümanın) hayatı, kaderi yahudilerin lideri olan Netenyahu'nun iki dudağı arasında resmen! Eeeeeeyyyy İslam ülkelerinin liderleri bu nasıl bir korkaklık nasıl bir uyku hali? Hepinizi toplasak bir netanyahu kadar olamıyormusunuz?

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İlhan Fırat:

Ulan şu koca dünyada buna dur diyecek kimse yok mu.

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