Netanyahu'nun eşi hakkında "taciz" soruşturması

İsrail, başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında bir tanığı korkutarak taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. Sara Netanyahu hakkında soruşturma başlatılıyor.

İsrail'de savcılıktan yapılan açıklamada, Sara Netanyahu'nun adaleti engelleme ve tanığa taciz suçlamaları ile soruşturulması gerektiği belirtildi. Başsavcı Gali Baharav-Miara, dün akşam emniyete bilgilendirme yaparak başbakan Netanyahu'nun eşinin söz konusu suçlardan soruşturulması gerektiğini bildirdi.

İŞ İNSANININ SEKRETERİNİ SUÇLADI

Soruşturmaya göre Sara Netanyahu'nun eşi başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasında savcılığın kilit tanığı olan Hadas Klein'in polisteki ifadesinin ayrıntılarının yayınlanmasının ardından Temmuz 2019'da emir göndererek "Yıllardır bize iftira atan, Arnon Milchan'ın sekreteri Hadas Klein." dediği öne sürüldü.

İsrail basınına göre Sara Netanyahu'nun en azından ifade vermek üzere polis merkezine çağrılacağı, ayrıca sorguya çekileceği tahmin ediliyor.