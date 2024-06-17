Soykırım kabinesini neden yıktı? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarını sürdüren İsrail'de Netanyahu hükümeti, 8 ay dayanan savaş kabinesini dağıtarak yeni bir döneme girdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonları yönetmek üzere oluşturulan savaş kabinesini resmen feshetti. Kabinenin üç üyesinden biri olan Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz geçen hafta koalisyondan ayrılmış ve beraberinde savaş kabinesinin 3 gözlemcisinden biri olan Gadi Eisenkot'u da götürmüştü. Ancak İsrail basınına göre, Netanyahu'nun feshedilen savaş kabinesinde yer alanlar da dahil olmak üzere kilit yetkililerle savaş konusunda "güvenlik istişareleri" yapmaya devam etmesi bekleniyor.

"ÖNEMLİ KARARLARI BEN-GVIR'IN YER ALMADIĞI KÜÇÜK TOPLANTILARDA ALACAK"

Times of Israel gazetesi, savaş kabinesinin feshedilmesi kararını "Ben-Gvir'in savaş kabinesine girmek için yürüttüğü lobi çalışmalarına" bağladı. Gazete, bundan sonra neler olacağına ilişkin ise şu yorumu yaptı: "Netanyahu'nun savaşla ilgili kritik kararları İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in yer almadığı küçük toplantılarda alması ve nihai onayı daha geniş güvenlik kabinesinden alması bekleniyor."

Haaretz gazetesi de, bu kararı Ben-Gvir'in savaş kabinesini girmesini engellemek için alınmış bir karar olarak yorumladı. Haaretz, "savaş kabinesinin feshedilmesinin sembolik bir jest olduğu" yorumunu da yaptı.

SAVAŞ KABİNESİNDEKİ KRİTİK İSİM DANIŞMA FORUMUNDA DA YER ALACAK

Daha önce savaş kabinesinde görüşülen bazı konular artık daha geniş güvenlik kabinesinde görüşülecek. Netanyahu'nun daha hassas konuları ise Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas partisi başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük bir danışma forumunda ele alması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN KARARI "TAKTİKSEL MOLA" AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

Öte yandan; İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada her gün belirli saatler arasında askeri faaliyetlerine "taktiksel mola" vereceğini ve insani yardım için geçişe izin vereceğini duyurdu. İsrail medyası, bu karardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın haberi olmadığını iddia etti.

Itamar Ben-Gvir

"SAVAŞI KAZANMANIN TEK YOLU GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK"

Aşırı sağcı Ben-Gvir ise "taktiksel mola" kararını sert bir dille eleştirdi. Ben-Gvir, X'te yayımladığı açıklamasında yakın zamanda 10 İsrail askeri ölmüşken bu kararı alanların "moron ve aptal" olduğunu söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ben-Gvir'e katıldı. X'teki paylaşımında "insani yardımın Hamas'a hizmet ettiğini" savundu. Smotrich savaşı kazanmanın tek yolunun "Gazze'yi işgal etmek ve Hamas'ın kökü kazınana kadar geçici bir askeri hükümet kurmak olduğunu" söyledi.