Üye Girişi
Haberler

Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran'ın tehdidi ise İsrail'i alarma geçirdi.

"İRAN DOĞRUDAN İSRAİL'E FÜZE ATARSA ŞAŞIRMAM"

İsrail merkezli "Walla" sitesinde yer alan haberde güvenlik gerilimlerinin ardından Gush Dan'deki (Büyük Tel Aviv Bölgesi) birçok yerel yetkilinin bu gece sığınakları açmayı düşündüğü belirtildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre de İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, " İran, doğrudan İsrail'e füze atarsa şaşırmam." ifadesini kullandı. Yadlin, "Hizbullah, ramazan ayının son cuma günü yani tam iki gün sonra savaşı başlatmak için emir almış olabilir" görüşünü paylaştı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRİLDİ

Maariv gazetesi ise İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'ın yakın zamanda karşılık verme ihtimali nedeniyle yüksek alarma geçirildiğini bildirdi. Kanal 13'ün askeri yorumcusu Alon Ben David, "İsrail, İranlıların bu sefer karşılık verme konusunda önceki zamanlara göre daha kararlı olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

YEDEK ASKERLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

İsrail ordusu, dün İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

NETANYAHU GPS KARARTMASI UYGULAMAYA BAŞLADI

Öte yandan İran'dan gelecek muhtemel misilleme için kırmızı alarm veren İsrail'de askerlerin ev iznine çıkması yasaklanırken, bugün sabah başkent Tel Aviv dahil orta kesimdeki şehirlerde geniş çaplı GPS karartması uygulanmaya başlandı. Google Haritalar, Waze ve diğer uygulamaları açanlar kesintiler yaşarken, Tel Aviv'de GPS kullanan sürücülerin önüne Beyrut caddeleri ve sokakları çıktı.

İSRAİL ORDUSUNDAN BİR AÇIKLAMA YOK

Navigasyon problemlerinin yanı sıra Wolt ve Gett gibi kurye ve nakliye uygulamalarında da kesintiler var. Söz konusu uygulamalar, müşterilerini gecikmeler konusunda uyarıyor. İsrail işgal ordusunun küresel GPS sinyallerini engellediği biliniyor ancak henüz ordudan bir yorum yok.

LÜBNAN VE GAZZE'DE DE KARARTMA UYGULANMIŞ

Times of Israel, GPS kesintilerinin önceki aylarda Lübnan ve Gazze Şeridi sınırlarında uygulandığını ancak ülkenin orta kesimindeki karartmanın nadiren olduğunu bildirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Tel Aviv İsrail Suriye İran Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title