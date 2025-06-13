Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlattı.

NETANYAHU'DAN BAKANLARLA SIĞINAKTA TOPLANTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle sığınakta bir araya geldiği ve son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

İRAN HALKINI REJİME KARŞI AYAKLANMAYA ÇAĞIRDI

İran'ın misilleme saldırısının ardından bir açıklama yapan Netanyahu, ülkesinin "İran halkına karşı mücadele vermediğini" öne sürdü. İsrail Başbakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında Netanyahu, "İsrail'in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı" olduğunu öne süren Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME: YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İsrail'e yönelik misilleme saldırısı başlatan İran ordusunun yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

7 NOKTAYA İSABET ETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği noktalardan biri de İsrail Savunma Bakanlığı binası oldu. İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.