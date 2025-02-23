AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti MKYK'ya giren Kürşad Zorlu'ya bir görev daha!
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Almanya Başbakanı Scholz'a büyük şok! Merz zaferini ilan etti

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi. Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi. Askeri mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyledi.

"YENİ REJİM GÜÇLERİNİN ŞAM'IN GÜNEYİNDEKİ BÖLGEYE GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN'A ÇOK BÜYÜK DARBELER VURDUK"

"İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını" söyleyen Netanyahu, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi. Netanyahu, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

"TÜM ESİRLERİN GERİ DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da temas eden Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlı olduklarını ve tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacaklarını iddia etti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasını sağladığını belirterek Trump'a başta yüksek tonajlı bombalar olmak üzere gönderilen silahlar için teşekkür etti.

İSRAİL İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA TANK SEVK ETTİ

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değinerek yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını söyledi. Aynı programda konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları genişletecekleri ve yoğunlaştıracakları mesajı verdi.

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
img

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

ADAMIN ASALETi YETERRR öYLE BOS BOS UNE MINUTE CEKMiYO BOYNUNA SEREF MADALYALARI ASMIYO SONRA TAM GAZ TiCARETLERE DEWAM ETMiYO MALATYA ADANA BU GöRDüGüNüZ SANLI KiSiLiGiN EMRiNDE

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Eker:

yatın kalkın erdoğna dua edin yahudiler. senelerdir sizin için çalışıyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Allahın azabı ne zaman gerçekleşecek. Çok uzun zamandır İsrail zulüm yapıyor çocukları öldürüyor yapmadığı zalimlik kalmadı. Peki Allahın azabı nerede. Ne zaman gelecek. Yoksa hiç gelmeyecek mi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Türkiye gelince kaçmak zorunda kalacaksın Vampir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bizim "YALAN MAKİNASI" nerede ?... AKP'liler.... "RECEEEEP".... BÜTÜN İSRAİL SİZE MİNNETTARRR !!!... 11-Aralık-2024 tarihli gazetelerin manşetlerine bakın, B.O.P eşbaşkanı "RECEP" ne demiş : "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" (11-Aralık-2024 tarihli gazetelerin manşetleri).... Bunları söyleyen "RECEP" o tarihten beri, İsrail'in Suriye'de 300'den fazla yeri bombalamasını, Gazze'nin 5 KATI KADAR TOPRAK İŞGAL ETMESİNİ seyretti !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

netanyahuyu seviyoruz kendi adıma konuşayım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

İsrail öyle bir talepte bulunamaz. Yığınak yapsın Suri milisleri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.