Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz 2024 Aralık'tan bu yana ilk kez televizyonda bir basın toplantısı düzenledi.

"GEÇİCİ BİR ATEŞKESE HAZIRIZ"

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese hazır olduklarını belirterek, "Esirleri kurtarmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'NİN TAMAMINI KONTROL EDECEĞİZ"

İsrail ordusunun saldırılarının Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediğini aktaran Netanyahu, "Operasyonel hareket özgürlüğümüzü korumak için insani bir krizden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, saldırılar sona erdiğinde İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol edeceğini öne sürdü.

FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİNİ SALDIRILARI SONA ERDİRMEK İÇİN ŞART KOŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planını ilk kez İsrail'in saldırıları sona erdirmesi için şart koşan Netanyahu, İsrail'in güvenliğini sağlayacak açık koşullar altında saldırıları sona erdirmeye hazır olduğunu vurguladı.

"TRUMP'IN PLANINI UYGULAYACAĞIZ"

Netanyahu, "Tüm esirler evlerine dönecek, Hamas silah bırakacak ve yönetimden çekilecek, Hamas liderleri Gazze'den sürgün edilecek, Gazze tamamen silahsızlandırılacak ve biz de Trump'ın planını uygulayacağız. Çok doğru ve çok devrimci bir plan" dedi.

İSRAİL'İN KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı. Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de dün son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti. İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.