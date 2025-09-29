Netanyahu'dan Katar'a Özür

İSRAİL basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi arayarak Doha'ya yönelik saldırı için özür dilediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşme sırasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi arayarak başkent Doha'ya yönelik saldırı için özür dilediğini aktardı.