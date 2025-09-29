Haberler

Netanyahu'dan Katar'a Özür

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşme sırasında Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi arayarak başkent Doha'ya yönelik saldırı için özür dilediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
