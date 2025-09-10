Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti

İsrail, dünden beri 24 saat içerisinde 5 farklı ülkede gerçekleştirdiği saldırılarla dikkatleri üzerine çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve açık denizler hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.

BAŞKENT SANA'YA BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail saldırılarına bugün de devam ederken Yemen'in başkenti Sana'daki Savunma Bakanlığı binasına bomba yağdırdı. Servis edilen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken 131 kişi de yaralandı. 10'dan fazla savaş uçağının katıldığı saldırı sonrasında ise İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

"YA ONLARI SINIR DIŞI EDERSİNİZ YA DA..."

Hamas üyelerini sakladığı gerekçesiyle vurduğu Katar'ı işaret eden Netanyahu "Katar'a ve teröristlere kucak açan tüm ülkelere sesleniyorum. Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız" dedi.