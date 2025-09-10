Haberler

Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saatler içinde 5 ülkeye birden saldırılar düzenleyen İsrail bugün de Yemen'in başkenti Sana'ya bomba yağdırdı ve 35 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırı sonrası yeni bir açıklama yapan Netanyahu "Katar'a ve teröristlere kucak açan tüm ülkelere sesleniyorum. Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız" dedi.

İsrail, dünden beri 24 saat içerisinde 5 farklı ülkede gerçekleştirdiği saldırılarla dikkatleri üzerine çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve açık denizler hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.

BAŞKENT SANA'YA BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail saldırılarına bugün de devam ederken Yemen'in başkenti Sana'daki Savunma Bakanlığı binasına bomba yağdırdı. Servis edilen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken 131 kişi de yaralandı. 10'dan fazla savaş uçağının katıldığı saldırı sonrasında ise İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

"YA ONLARI SINIR DIŞI EDERSİNİZ YA DA..."

Hamas üyelerini sakladığı gerekçesiyle vurduğu Katar'ı işaret eden Netanyahu "Katar'a ve teröristlere kucak açan tüm ülkelere sesleniyorum. Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü bunları yapmazsanız, biz yaparız" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıdeniz sanane:

itrailin vadesi dolmaya basladi

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Allah birşey yapamıyor, sen mi birşey yapacaksın? :DDDDDD Haksız mıyım JY? :)))))

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

dünyanın şuanda tek yapacağı şey hava gücüne güvenilmesini ve ardından da uzay gücüne güvenilmesini ortadan kaldıracak bir teknoloji geliştirmeli

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

Gel Turkiyede de var yiyorsa vur bakalim

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Klavye lordu. Otur yerinde gece uyumadan sütünü iç

yanıt0
yanıt4
Haber Yorumlarımurat:

kuduz olmus bu köpek

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Çözüm belli havadan ve karadan iş kal uçmalarına kaçmalarına asla fırsat ve şans tanımayacaksın boykot kınama lanetlemeyürüyüş boş bomboş işler acil beklemeden iş kal başlatılmalı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.