Netanyahu'dan Türkiye itirafı: F-35'leri alırlarsa güç dengesi bozulur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu.

"ABD'DEN İSRAİL'İN 'NİTELİKSEL AVANTAJININ' KORUNACAĞI TEMİNAT ALDIK"

Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump'tan) istediği her şeyi alamadı." dedi.

Suudi Arabistan'la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik' taşıdığını söyleyen Netanyahu, ancak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. İsrail Başbakanı, ABD yönetiminden Tel Aviv'in "niteliksel avantajının" korunacağına ilişkin teminat aldıklarını da ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım'da onaylamıştı.

TÜRKİYE KORKUSUNU İTİRAF ETTİ: F-35'LERİ ALIRLARSA GÜÇ DENGESİ BOZULUR

Öte yandan, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını da söyleyen Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasında bulundu. Suudi Arabistan'ın İsrail ile çatışma halinde olmadığını söyleyen Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

"Olası bir karar, ABD'nin korumayı taahhüt ettiği niteliksel askerî üstünlüğümüzü riske atıyor" diyen Netanyahu, "Her durumda, tavrımız açıktır; ben bunu en net şekilde ifade ettim; bu tür bir tedarik her açıdan bizi tehlikeye atar" değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ

Netanyahu, Suriye ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerine de değinerek, "Suriye'nin bizimle bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda İsrail kadar, hatta belki daha da fazla çıkarı var." dedi.

Zohran Mamdani

MAMDANİ'YE REST: YİNE DE NEW YORK'A GELECEĞİM

ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını duyurmasına da değinen Netanyahu, "Zohran Mamdani beni tutuklamakla tehdit etse bile yine de New York'a geleceğim." ifadelerini kullandı.