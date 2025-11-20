Haberler

Netanyahu'dan Türkiye itirafı: F-35'leri alırlarsa güç dengesi bozulur

Netanyahu'dan Türkiye itirafı: F-35'leri alırlarsa güç dengesi bozulur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda ABD yönetiminden Tel Aviv'in "niteliksel avantajının" korunacağına ilişkin teminat aldığını ileri sürdü. Ayrıca önemli bir itirafta da bulunan Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 verilmesi yakın zamanda olacak bir şey değil. Bu konudaki tutumumuz, Suudi Arabistan'a F-35 verilmesine karşı duruşumuzdan daha da sert. Bu durum, Orta Doğu'daki güç dengesini bozar ve bizi tehlikeye atar" dedi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 satışı öncesinde İsrail'in niteliksel askeri avantajının korunacağına dair teminat aldığını belirtti.
  • Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışının İsrail'in askeri üstünlüğünü riske atacağını ve bu tür bir tedarikin İsrail'i tehlikeye atacağını ifade etti.
  • Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini ve Suriye'nin bu anlaşmaya İsrail kadar çıkarı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu.

"ABD'DEN İSRAİL'İN 'NİTELİKSEL AVANTAJININ' KORUNACAĞI TEMİNAT ALDIK"

Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump'tan) istediği her şeyi alamadı." dedi.

Netanyahu'dan, F-35'lerin Türkiye'ye transferi konusunda tutumlarını sertleştirecekleri tehdidi

Suudi Arabistan'la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik' taşıdığını söyleyen Netanyahu, ancak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. İsrail Başbakanı, ABD yönetiminden Tel Aviv'in "niteliksel avantajının" korunacağına ilişkin teminat aldıklarını da ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım'da onaylamıştı.

TÜRKİYE KORKUSUNU İTİRAF ETTİ: F-35'LERİ ALIRLARSA GÜÇ DENGESİ BOZULUR

Öte yandan, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını da söyleyen Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasında bulundu. Suudi Arabistan'ın İsrail ile çatışma halinde olmadığını söyleyen Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

Netanyahu'dan, F-35'lerin Türkiye'ye transferi konusunda tutumlarını sertleştirecekleri tehdidi

"Olası bir karar, ABD'nin korumayı taahhüt ettiği niteliksel askerî üstünlüğümüzü riske atıyor" diyen Netanyahu, "Her durumda, tavrımız açıktır; ben bunu en net şekilde ifade ettim; bu tür bir tedarik her açıdan bizi tehlikeye atar" değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ

Netanyahu, Suriye ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerine de değinerek, "Suriye'nin bizimle bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda İsrail kadar, hatta belki daha da fazla çıkarı var." dedi.

Netanyahu'dan, F-35'lerin Türkiye'ye transferi konusunda tutumlarını sertleştirecekleri tehdidiZohran Mamdani

MAMDANİ'YE REST: YİNE DE NEW YORK'A GELECEĞİM

ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını duyurmasına da değinen Netanyahu, "Zohran Mamdani beni tutuklamakla tehdit etse bile yine de New York'a geleceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Buyuk Komutan Atatürk un dedigi gibi Yurtta Sulh Cihanda Sulh...Baris neyinize yetmiyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

F35siz Türkiyeyi gözüne kestirmeside çok ilginç. Bunlar ya aptal ya da içimizde güvendiği birileri var

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Kendi ellerinde kaç adet nükleer olan terör devletinin elinde kimbilir ne kadar f22 raptor le vardır

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

mahsustan malum kişiler amerika ambargo uygulasın diye bop projesi dahilinde s400 aldı her detay saç kılından ince katkullilerle Türkiyenin başına çorap örmek için uygulanıyor. zaten o uçakları alsak bile bilgisayarlarına yüklenen yazılım yüzünden amerikanın istemediği ülkelere karşı kesinlikle kullanamazsın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.