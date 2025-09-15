Netanyahu'dan cep telefonu çıkışı: İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün başladığı İsrail ziyareti çerçevesinde bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Rubio ve Netanyahu, işgal altındaki Kudüs'te yer alan İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL'İN ABLUKA ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Buradaki konuşmasında, ülkesinin hem siyasi hem de ticari 'abluka' altında olduğunu iddia eden Netanyahu, "Şu anda Katar'ın başını çektiği, çeşitli kuruluşlar ve ülkeler tarafından İsrail'e abluka uygulama girişimi var. Her şeyden önce, hem Katar'dan hem de Çin gibi diğer ülkelerden gelen muazzam miktarda parayla finanse edilen bir basın ablukası" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ ABLUKADA OLDUĞU GİBİ, SİYASİ ABLUKADA DA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Söz konusu ülkelerin İsrail'e karşı global ölçekte tecrit uygulama konusunda başarılı olamadığını söyleyen Netanyahu, "Diğer pek çok ülke gibi ABD yanımızda. Ancak şu anda Batı Avrupa merkezli bir sorunumuz var ve bu ablukayı kaldırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Askeri ablukada başarılı olduğumuz gibi, siyasi ablukada da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN 'CEP TELEFONU' ÇIKIŞI

Öte yandan, basın toplantısında dikkat çeken bir an da yaşandı. İsrail Başbakanı, toplantıyı takip eden basın mensuplarına "Peki cep telefonunuz var mı? Cep telefonu olan var mı?" sorusunu yöneltti. Ardından ise sözlerine, "İsrail'in bir parçasını tutuyorsun aslında. Bunu biliyor muydun? Demek istediğim cep telefonlarının birçoğu, ilaçlar, yiyecekler... Kiraz ve domates yiyor musunuz? Nerede yapıldığını biliyor musunuz?" ifadeleriyle devam eden Netanyahu, eliyle de yeri işaret ederek ülkesini adres gösterdi.