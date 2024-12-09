Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu
Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir

Eski devlet başkanıyla komşu olacak! İşte Esad'ın Moskova'da bundan sonraki hayatı

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Savaş uçakları Şam'ın kuzeyinde bulunan Barzeh'teki bilimsel araştırma merkezini vurdu.

İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte adeta harekete geçerek saldırılarını arttırdı. İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ŞAM SEMALARINDA

Son saldırı haberi akşam saatlerinde geldi. İsrail savaş uçakları, Şam semalarında görüldükten kısa bir süre sonra Şam'ın kuzeyinde bulunan Barzeh'teki bilimsel araştırma merkezi vuruldu.

LAZKİYE'YE HAVA SALDIRISI

Şam'daki hava saldırısından kısa bir süre önce İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

NETANYAHU: ORTA DOĞU'DA YENİ BİR SAYFA AÇILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle dün Orta Doğu'da yeni bir sayfa açıldığını belirterek İran'ın Esad'ı iktidarda tutmak için harcadığı milyarlarca dolara dikkat çekti. Suriye'yi "İran ileri karakolu" ve İran'dan Hizbullah'a giden silahlar için bir hat olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesine değinerek, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığının güvenliğini ve egemenliğini garanti altına aldığını söyleyen Netanyahu, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" dedi.

Esad rejiminin düşüşünün Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a İsrail tarafından vurulan ağır darbelerin doğrudan sonucu olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in İran eksenini parçalamak için "sistematik, ölçülü ve organize bir şekilde" çalıştığını söyledi. Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne süren Netanyahu, "Kim bizimle işbirliği yaparsa büyük kazanç elde eder, kim bize saldırırsa büyük kaybeder" dedi.

"BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞANIN ELİNİ KESERİZ"

İsrail'in hem İsrail'in hem de Suriyelilerin yararına olacak farklı bir Suriye görmek istediğini aktaran Netanyahu, "Bugün bizimle barış içinde yaşamak isteyene elimizi uzatıyoruz ve bize zarar vermeye çalışanın ise elini keseceğiz" dedi.

Hamas'ın Esad'ın devrilmesinden sonra "her zamankinden daha yalnız" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hizbullah'tan yardım bekliyordu, biz bunu elinden aldık. İran'dan yardım bekliyordu, onu da aldık. Esad rejiminden yardım bekliyordu, tamam, bu da artık olmayacak. Hamas'ın izole edilmesi rehinelerimizi geri getirecek bir anlaşmada ilerleme kaydedilmesi için yeni bir kapı açıyor" dedi.

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
img

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
img

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Golan tepelerinden seni Türkiye yaka paça çıkaracak bilesin Vampir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Taner:

G*t kadar ulkenin saldirmadigi ulke kalmadi orta doguda..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSessiz Çığlık:

Nerdesiniz reisciler savunmasız bir Suriye'ye hoşgeldiniz İsrail habire Şami vuruyor niye sesiniz çıkmıyor konussaniza Yok Türkiye almış Suriye'yi falan çakma milliyetçiler.Biz Suriye'yi alacağız Amerika'nız ses cikarmiyacak öylemi çünkü bütün olan biten İsrail ve Amerika'nın işine geldi artık bunları yön etmek çok kolay .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

B1 ehliyeti hangi araçları kullanır? Erzurum okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu? Samsun okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Samsun'da okul yok mu? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ne demek? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu? Kırklareli okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Kırklareli'de okul yok mu? Tekirdağ okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Edirne okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Edirne'de okul yok mu? B1 ehliyet hangi otomobil kullanabilir mi? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.