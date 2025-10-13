Haberler

Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze zirvesine katılmak üzere Mısır'a gittiği uçakta Netanyahu krizi çıktı. Erdoğan'ın uçağının, Netanyahu'nun zirveye katılacağı haberi sonrası pisti pas geçtiği ve Kızıldeniz üzerinde tur attığı ortaya çıktı. Uçağın, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını açıklaması üzerine havaalanına iniş yaptığı ifade edildi.

Gazze zirvesi için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesinin nedeni belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Mısır'ın Şarm El Şeyh Havaalanı'na inmekten son anda vazgeçti, pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

NETANYAHU DAVETİ KRİZE NEDEN OLDU

Uçaktaki gazetecilerin aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Netanyahu'nun da zirveye katılacağını duyunca havaalanına inmekten vazgeçtiği, bunu da Mısır'a bildirdiği belirtildi. İsrail'in, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a indi.

Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmediCumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı

UÇAKTAKİ GAZETECİ O ANLATRI ANLATTI

Konuyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Biz uçaktayken Trump İsrail'de Netanyahu ile görüştü ve Netanyahu ile görüşürken Sisi'yi arayıp "Netanyahu'yu davet et" dedi. Böylece de bir anda "Netanyahıu Şarm el-Şeyh'e gidiyor" haberleri yayıldı. Uçakta o anlar soğuk bir duş etkisiydi açıkça onu da söyleyeyim... Kendi aramızda konuşurken de "Şimdi ne olacak?" sorusunun peşine düştük. "Bunca olup bitenden sonra soykırım suçlusu, böyle bir barış zirvesinde yer alırsa, buna Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin tepkisi ne olur?" diye tartışırken Irak'ın tepkisi geldi. Ve biz bunu konuşurken uçak iniş takımlarını açtı ve piste yaklaştı. Uçak piste teker koymak üzereyken Cumhurbaşkanlığı uçağı tekrar havalandı. Şarm el-Şeyh Havaalanı'na inmek üzereyken bir anda tekrar biz yükseldik ve Türkiye istikametine doğru döndük. Sonra birden bir son dakika daha düştü ve bizim uçağımız geri döndü. Bunun resmi açıklaması yok bilgiye dayalı konuşmuyorum, hissiyatımı söylüyorum bunu da söylemem lazım. Netanyahu'nun katılacak olma ihtimaline karşı uçaktaki o soğuk hava kendini ılıman bir iklime bıraktı ve bizim uçağımız tekrar tekerlerini açtı ve Şarm el-Şeyh Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da direk havalimanında fuar alanına geçti... Netanyahu'nun gelişine karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu duruş da sayılabilir benim açımdan." dedi.

Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıJY:

HAMAS TEROR ÖRGÜTÜ TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILMADAN, GAZZE'DE Kİ TÜNELLER TAMAMEN YOK EDİLMEDEN, İSRAIL'İN GÜVENLİĞİ TAMAMEN SAĞLANMADAN KİMSE BARIŞ FİLAN BEKLEMESİN.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme326
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur:

Siz yok olsanız herşey güllük gülistanlık olur,çok konuşma !!

yanıt68
yanıt7
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Bizde inandik….

yanıt14
yanıt4
Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

sayın devlet büyüklerimiz bu anası babası belli olmayan JY lakaplı neydürüğü belli olmayan teröristi adresini bulamıyormusunuz

yanıt22
yanıt6
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

JY Kavşağı bu kadar İsrail hayranıysan git onların vatandaşı olsana oğlan.

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıCHPsavar:

JY senin kim olduğunu bilmeyi çok isterdim. bu konuyu seninle yüz yüze konuşmak. Türkiye nin neresinde olursan ol emin ol ki gelirdim.

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

sen gerçekten unutacağımızı mı düşünüyorsun? artık hepimiz hamasız hepimiz Yahya simwarız

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMalatyalı:

Gitme o zaman niye gittin. Onlar gelmeden nasıl barış gelecek. İsrail devletinin onayı ve taahudu alınmadan olmaz. Kendi tabanına yapılmış bir hareket. Hertarafta siyaset var. Yapılıyor.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne kadar ucuz haber İsrail yine oyununu oynadı neden zirve İsrail için oyundan ibaret son esirden sonra Filistin e tamamen çökecek kendini hukuken bağlamak istememiş Bizde neyle övünüyoruz çok ucuz haraketler

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Haberden anladığım kadarıyla sanırım sayın Başkanımız, Netenyahunun da zirveye katılacağı için pisti pas geçmiş inmekten vazgeçmiş. Ama Netenyahunun katılmayacağını duyunca Mısır'a inmeye karar vermiş. 2023te bir video vardı aklıma geldi bu haberi görünce. Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Erdoğan vardı Netenyahu vardı videoda güzel olumlu bir videoydu diye hatırlıyorum. Bir sürü ticari anlaşma yapmıştık diye hatırlıyorum. Neler üzerineydi o anlaşmalar onu hatırlayamadım ama

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

Ünlüleri sarsan yasaklı madde operasyonda şaşırtan itiraf
Sergen'in arabasında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım

Sergen'in aracında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.