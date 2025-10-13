Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Gazze zirvesi için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesinin nedeni belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Mısır'ın Şarm El Şeyh Havaalanı'na inmekten son anda vazgeçti, pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

NETANYAHU DAVETİ KRİZE NEDEN OLDU

Uçaktaki gazetecilerin aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Netanyahu'nun da zirveye katılacağını duyunca havaalanına inmekten vazgeçtiği, bunu da Mısır'a bildirdiği belirtildi. İsrail'in, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı

UÇAKTAKİ GAZETECİ O ANLATRI ANLATTI

Konuyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Biz uçaktayken Trump İsrail'de Netanyahu ile görüştü ve Netanyahu ile görüşürken Sisi'yi arayıp "Netanyahu'yu davet et" dedi. Böylece de bir anda "Netanyahıu Şarm el-Şeyh'e gidiyor" haberleri yayıldı. Uçakta o anlar soğuk bir duş etkisiydi açıkça onu da söyleyeyim... Kendi aramızda konuşurken de "Şimdi ne olacak?" sorusunun peşine düştük. "Bunca olup bitenden sonra soykırım suçlusu, böyle bir barış zirvesinde yer alırsa, buna Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin tepkisi ne olur?" diye tartışırken Irak'ın tepkisi geldi. Ve biz bunu konuşurken uçak iniş takımlarını açtı ve piste yaklaştı. Uçak piste teker koymak üzereyken Cumhurbaşkanlığı uçağı tekrar havalandı. Şarm el-Şeyh Havaalanı'na inmek üzereyken bir anda tekrar biz yükseldik ve Türkiye istikametine doğru döndük. Sonra birden bir son dakika daha düştü ve bizim uçağımız geri döndü. Bunun resmi açıklaması yok bilgiye dayalı konuşmuyorum, hissiyatımı söylüyorum bunu da söylemem lazım. Netanyahu'nun katılacak olma ihtimaline karşı uçaktaki o soğuk hava kendini ılıman bir iklime bıraktı ve bizim uçağımız tekrar tekerlerini açtı ve Şarm el-Şeyh Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da direk havalimanında fuar alanına geçti... Netanyahu'nun gelişine karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu duruş da sayılabilir benim açımdan." dedi.