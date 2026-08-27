Nepal'de Buzul Çökmesi Felaketi: En Az 350 Ölü, 900 Kayıp

Keşav Prasad Baral, çarşamba günü Nepal-Tibet sınırı sel suları altında kaldığında eşiyle birlikte evdeydi. Nepal'deki küçük bir hastanede tedavi gören 68 yaşındaki adam, "Bir çamur seli direkt bize doğru geliyordu" diye anlatıyor. Evini sel bastığında karısının elini tutmaya çalışmış ama karısı "sürüklenip gitmiş"."Karım hala çamurun altında bir yerlerde. Onu kaybettik" diyor. Himalaya ülkesi "çok büyük çaplı kayıplar" bekliyor. En az 350 kişi öldü, aralarında yaklaşık 550 yabancı turistin de olduğu 900 kişi ise kayıp.Devlet televizyonu CCTV'ye göre, Çin'in Gyirong bölgesinde 260'ı yabancı olmak üzere 558 kişi kayıp. Nepal yetkilileri başlangıçta, sınır yakınlarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki bir depremin felaketi tetiklemiş olabileceğine inanıyordu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) 27 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, sismik olayın "aslında bir buzul çökmesi ve moloz akışından" kaynaklandığını ve "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere yol açtığını" açıkladı.Bu durum, Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Dairesi yetkililerinin daha önce BBC ile paylaştığı gözlemlerle büyük ölçüde örtüşüyor. Daire tarafından incelenen görüntülerde, muhtemelen bir buzuldan gelen büyük bir buz kütlesinin, sınırın Tibet tarafındaki bir dağ yamacından çökerek kayalar ve tortularla birlikte aşağı doğru hızla yuvarlandığı görülüyor.Nepal yetkilileri, çökmenin büyük miktarda suyu serbest bırakmasına ve güçlü bir moloz akışı oluşturmasına neden olmuş olabileceğine inanıyor. Önde gelen teorilerden biri, çamur ve tortuların Lhende Nehri'ni geçici olarak bloke ederek doğal bir baraj oluşturduğu. Buna göre suyun birikmesi barajın yıkılmasına ve aşağı doğru yıkıcı bir akıntıya yol açmasına neden oldu.

Ancak bazı uzmanlar, bu tür bir barajın oluştuğuna dair kanıtların hala sınırlı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.Nepal'deki Tribhuvan Üniversitesi'nde afet çalışmaları uzmanı olan Basanta Raj Adhikari, BBC Nepalce servisine verdiği demeçte, normalde bir nehrin yukarı havzasında tıkanma olması durumunda su seviyesinin düşmesinin beklendiğini söyledi. Ancak sel gelmeden önce Lhende Nehri'nde böyle bir durum oluştuğuna dair herhangi bir bildirim olmamıştı. Adhikari'ye göre, ani sel doğrudan buzulun çökmesiyle tetiklenen buz ve kaya çığından kaynaklanmış olabilir.Adhikari ayrıca "ikinci ve üçüncü dalga" tehlikelerinin de olabileceği konusunda uyardı.Çin'deki meslektaşlarıyla iletişim halinde olduklarını söyleyerek, "Durum henüz net değil. Şu anda şiddetli yağış yok ancak toprak kaymaları yine de meydana gelebilir" diye ekledi. Bazı buzulbilimciler, son kanıtlara bakarak birincil nedenin buzul gölü patlaması olması olasılığının azaldığını söylüyor. Patlama, bir buzul gölünde depolanan suyun, buz, kaya veya tortu bariyerinin yıkılmasının ardından aniden serbest kalmasıyla meydana geliyor.

İklim değişikliğiBuzulun çarşamba günü çökmesine neyin sebep olduğu henüz belli değil ancak iklim değişikliğinin rol oynamış olabileceği düşünülüyor.İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nde buzulbilimci Simon Cook, benzer olayların son yıllarda Himalayalar, İsviçre ve İtalya'daki Dolomitler gibi bölgelerde de yaşandığını söyledi.Ona göre, küresel ısınma, bazı dağ yamaçlarını bir arada tutmaya yardımcı olan donmuş toprağın [permafrost] erimesine ve bozulmasına neden oluyor olabilir.Cook, bunun "bu yüksek dağ ortamlarını kararsızlaştırarak" daha fazla toprak kaymasına, moloz akışına, buzul erimesine, göl taşkınlarına ve buzul çökmelerine yol açtığını da sözlerine ekledi.Adhikari, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini kabul etti. "Bu değişiklikleri gözlemliyoruz ancak bunun bir günde olmasını beklemiyorduk" dedi. Birleşmiş Milletler'in 2023'te yaptığı açıklamaya göre, Nepal son otuz yılda buz hacminin neredeyse üçte birini kaybetti ve buzullarının erime hızı 2011-2020 döneminde bir önceki döneme göre %65 arttı. Bu bölge neden bu kadar kırılgan?

Uzmanlar, Nepal-Çin sınır bölgesinin coğrafi yapısı nedeniyle doğal afetlere karşı özellikle hassas olduğunu söylüyor.Bölge, dünyanın en yüksek dağlarından bazılarına, geniş buzullara, kar altındaki alanlara ve kararsız (istikrarsız) dik yamaçlara ev sahipliği yapıyor.Tibet Platosu'ndan derin vadilere hızla akan nehirler Nepal'in yerleşim alanlarına ulaşıyor. Bilim insanları bunun, bir olayın diğerini tetikleyebileceği, zincirleme tehlikeler için uygun koşulları yarattığını söylüyor.Muson koşullarının, şiddetli yağışların yamaçları kararsızlaştırması ve buzulların, karlı alanlar ve nehir sistemleriyle karmaşık etkileşimleri nedeniyle, zincirleme felaket riskini daha da artırabileceğini belirtiyorlar.Şiddetli yağışlar yamaçları dengesizleştirebiliyor. Buzullar, buz kütleleri ve karlı alanlar çökebiliyor. Heyelanlar nehirler önünde setler oluşturabiliyor. Geçici setler aniden yıkılarak aşağı havzada yıkıcı sellere neden olabiliyor.Bu tür felaketler önlenebilir mi?Uzmanlar, heyelan, çığ ve buzul çökmesi gibi tehlikelerin tamamen önlenemeyeceğini ancak etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor.Hassas vadilere ve buzul göllerinin çevresine kurulan erken uyarı sistemlerinin sayısı artıyor. Bu sistemler değişen koşulları izleyerek tahliyeler için gereken kritik zamanı sağlayabilir.Araştırmacılar ayrıca, sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesinin şart olduğunu savunuyorlar. Zira birçok tehlike Nepal'i etkilemeden önce Tibet'in uzak bölgelerinde ortaya çıkıyor. "Eğer Nepal'de ortaya çıkmış olsaydı, buradan görebilirdik. Ancak bu gibi olaylarda ülkeler arasındaki bilgi paylaşım sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor" diyen Adhikari, mevcut sınır ötesi bilgi paylaşım mekanizmalarının bu tür hızla gelişen afetler için yeterli görünmediğini de ekliyor.Uzmanlar, uzun vadede maruz kalmayı azaltmanın en etkili savunma yöntemi olabileceğini söylüyor.Thakuri, "Yüksek riskli alanlar belirlenerek nehir kıyısındaki yerleşim yerleri de yeniden taşınabilir" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .