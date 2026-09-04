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Nepal'de 9 Gün Sonra Mucize Kurtuluş: Selde Mahsur Kalan 2 İşçi Sağ Çıkarıldı

Nepal'de 9 Gün Sonra Mucize Kurtuluş: Selde Mahsur Kalan 2 İşçi Sağ Çıkarıldı
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NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ kurtarıldı.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ kurtarıldı.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme kaydedildi. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçi, Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla tünelden sağ çıkarıldı. Ekiplerin tünel içerisinden gelen sesleri duyması üzerine temas kurduğu ve tünel duvarını açarak işçilere ulaştığı bildirildi. Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Bölgede, tünellerde mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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