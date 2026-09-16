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Nepal'deki selde can kaybı 1400'ü aştı

Nepal'deki selde can kaybı 1400'ü aştı
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NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği, 6 bin 150 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği, 6 bin 150 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1403'e ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 364, Doğu Nawalparasi'de 232, Batı Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 202, Rasuwa'da 193, Gorkha'da 78, Dhading'de 72 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 150 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı. Yürütülen operasyonlarla 13 bin 742 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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