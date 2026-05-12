Nepal'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

NEPAL'in batısındaki Arghakhanchi bölgesinde, tapınaktan dönen yolcuları taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Nepal'in batısında yer alan Arghakhanchi bölgesinde yerel bir tapınaktan dönen 30 yolcuyu taşıyan otobüs, otoyoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılırken, kazanın çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından otobüste inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı