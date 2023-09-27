Nepal'de Indra Jatra festivali başladı

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra festivali, sekiz gün sürecek etkinliklerle başladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra festivali için Swet Bhairab'ın bir idolünü yeniden boyayan ressamlar, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 27 Eylül (Xinhua) -- Hint mitolojisinde yağmur tanrısı olduğuna inanılan Indra onuruna kutlanan ve sekiz gün sürecek olan Indra Jatra festivali, Nepal'in Katmandu Vadisi'nde başladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra festivalinin ilk gününde boy gösteren Nepal Ordusu'nun Guruju Ko Paltan biriminin üyeleri, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da Indra Jatra festivalinin başlangıcını simgeleyen ahşap bir direk ordu personeli tarafından dikiliyor, 26 Eylül 2023. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra festivalinin ilk gününde gösteri yapan maskeli bir dansçı, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra festivalinin ilk gününde gösteri yapan maskeli dansçılar, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da Indra Jatra festivalinin başlangıcını simgeleyen ahşap bir direğin dikilmesine Nepal Ordusu Müzik Grubu müziğiyle eşlik ediyor, 26 Eylül 2023. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da Indra Jatra festivalinin başlangıcını simgeleyen ahşap bir direğin dikilmesini izleyen insanlar, 26 Eylül 2023.(Photo by Hari Maharjan/Xinhua)