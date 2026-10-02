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Nepal'de Himlung Himal çığında 15 yerel rehberin cenazesi bulundu

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Nepal'de Himlung Himal çığında 15 yerel rehberin cenazesi bulundu
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Nepal'in orta kesimindeki Himlung Himal Dağı'nda tırmanış hazırlığı yapan ekibin üzerine çığ düştü. Arama kurtarma çalışmalarında 15 yerel dağ rehberinin cansız bedenine ulaşıldı; ağır kış ve arazi koşulları nedeniyle operasyonun sonlandırılma aşamasına gelindiği bildirildi.

NEPAL'deki Himlung Himal Dağı'nda tırmanış hazırlığı yapan ekibin üzerine düşen çığda yaşamını yitiren yerel dağ rehberlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Derneği, ülkenin orta kesimindeki Himlung Himal Dağı'nda hafta sonu meydana gelen çığ sonucu yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 15 yerel personelin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Çığ kütlesinin, sonbahar sezonunda bölgeye gelecek yabancı kafileler için rotada ön hazırlık yürüten ekibin üzerine düştüğü belirtildi.

Dernek Başkanı Tul Singh Gurung, ulaşılan cenazelerin askeri helikopterlerle başkent Katmandu'ya sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, karlar altında kaldığı değerlendirilen son kayıp personele ulaşma ihtimalinin zayıfladığını, ağır kış ve arazi koşulları nedeniyle kurtarma operasyonunun sonlandırılma aşamasına geldiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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