Nepal'de çığ düşmesi: 7 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti. Yaralıların durumu belirsizken, kurtarma ekipleri kötü hava şartları nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

  • Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
  • Ölenler arasında 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber bulunuyor.
  • Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta 5 kişi yaralandı ve yabancı dağcıların kimlikleri henüz belirlenemedi.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

YABANCI UYRUKLU DAĞCILARIN KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti. Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
