Nepal'de çığ düşmesi: 7 kişi hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti. Yaralıların durumu belirsizken, kurtarma ekipleri kötü hava şartları nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.
- Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
- Ölenler arasında 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber bulunuyor.
- Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta 5 kişi yaralandı ve yabancı dağcıların kimlikleri henüz belirlenemedi.
YABANCI UYRUKLU DAĞCILARIN KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti. Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.
